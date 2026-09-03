ZÜRICH (ANP/RTR) - De FIFA beschuldigt de UEFA van een lastercampagne tegen de wereldvoetbalbond en voorzitter Gianni Infantino. Dat blijkt uit een gerechtelijk document dat persbureau Reuters heeft ingezien.

De UEFA maakte vorige week bekend strafrechtelijke procedures tegen Infantino voor te bereiden. De aanleiding hiervoor is het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA vroeg hiervoor een Amerikaanse federale rechtbank toestemming om getuigenverklaringen en documenten te verkrijgen van FIFA-vestigingen in de staat Florida.

"Hoewel deze aanvragen eruitzien als juridische stukken met titels en dossiernummers, zijn het weinig meer dan persberichten ter ondersteuning van de lastercampagne van de UEFA tegen de FIFA en haar leiderschap", aldus de FIFA volgens Reuters in het gerechtelijk document.

De FIFA en Infantino trokken het commercialiseringsplan na de vele kritiek in, maar dat is voor onder meer de UEFA niet genoeg. Reuters heeft contact opgenomen met de FIFA en de UEFA voor een reactie.