De Japanse gamesconcerns Nintendo en Sony verwachten dat de nieuwe spellen Zelda: Ocarina of Time en Grand Theft Auto 6 de verkopen van hun spelcomputers in de feestdagenperiode een boost kunnen geven. De nieuwe Zelda-remake werd donderdag uitgebracht, tegelijk met de presentatie van de kwartaalcijfers van Nintendo. GTA 6 verschijnt later deze maand voor Sony's PlayStation 5 en de Xbox Series van Microsoft.

Nintendo kan een boost van het nieuwe spel uit de populaire Zelda-reeks goed gebruiken. Het bedrijf zag winst en omzet afgelopen kwartaal dalen door het ontbreken van grote nieuwe games en stijgende kosten voor onderdelen van de Switch 2. Toch handhaafde Nintendo zijn financiële verwachtingen voor het hele jaar, wat erop wijst dat het bedrijf vertrouwen houdt in de doorgaans lucratieve najaarsverkopen.

Sony heeft zijn winstverwachting zelfs verhoogd. In aanloop naar de langverwachte release van GTA 6 vindt de PlayStation 5 gretig aftrek. Ook deed Sony goede zaken met onder meer de film Spider-Man: Brand New Day en de game Marvel's Wolverine.

Grootste commerciële succes

De nieuwe Zelda, een nieuwe versie van Ocarina of Time uit 1998, verschijnt precies twee weken voor GTA 6. Dat kan een verkoopsucces lastig maken voor Nintendo.

GTA 6 kan volgens kenners het grootste commerciële succes ooit in de gamesector worden. Onderzoeksbureau Sensor Tower becijferde deze week dat het spel met rovende criminelen al meer dan 750 miljoen dollar aan voorbestellingen opleverde voor zowel de PlayStation 5 als de Xbox. Voorganger GTA 5 uit 2013 was al een van de best verkochte spellen aller tijden.

"Veel hangt af van wat Zelda kan bijdragen, maar ik verwacht niet dat de verkoop in de feestdagenperiode beter wordt dan vorig jaar", zegt een analist bij Toyo Research and Advice over Nintendo.