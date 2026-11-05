Madonna brengt instrumentale versie van Confessions II uit

Madonna brengt een instrumentale versie van haar recentste album Confessions II uit. Het album verschijnt donderdag, meldt de zangeres op Instagram. "Voor een leuke tijd", schrijft ze.
Confessions II, het vijftiende studioalbum van Madonna, kwam uit in juli. De zangeres werkte samen met onder anderen Sabrina Carpenter, Stromae en haar oudste dochter Lola Leon. Het album kwam binnen in de Album Top 100 op nummer 1. Confessions II is het vervolg op Confessions on a Dance Floor uit 2005, met hits als Hung Up, Get Together en Jump.