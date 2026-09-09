Rockband Nirvana krijgt dit jaar de zogeheten Video Vanguard Award tijdens de MTV Video Music Awards. Dat maakte MTV woensdag bekend via sociale media. Op 27 september ontvangt de band de ereprijs, die bestemd is voor "uitzonderlijke bijdragen" en invloed op muziekvideo's en popcultuur.

Nirvana bestond uit Kurt Cobain, Krist Novoselic en Dave Grohl. Cobain maakte in 1994 een einde aan zijn leven. Grohl kende later succes als frontman van Foo Fighters. De formatie won meerdere keren in de categorie beste alternatieve video bij de VMA's. In 1992 won Nirvana met Smells Like Teen Spirit, de jaren erna met In Bloom en Heart-Shaped Box.

Volgens Billboard is Nirvana de eerste band sinds Duran Duran in 2003 die de Video Vanguard Award krijgt. De ereprijs wordt sinds 1984 uitgereikt. De afgelopen jaren ging deze prijs naar Mariah Carey, Katy Perry, Shakira en Nicki Minaj.

De nominaties voor de Video Music Awards werden vorige maand bekendgemaakt. Madonna maakt met elf nominaties de meeste kans op een prijs, gevolgd door Taylor Swift met negen nominaties.