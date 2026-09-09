OSLO (ANP/AFP) - Het vliegtuig van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky na de reis ontving in Oslo.

Moldavië grenst aan Oekraïne en het luchtruim van Moldavië wordt daarom ook regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam die in de buurt van Zelensky's vliegtuig vloog.

Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald, maar had ook gesprekken met premier Gahr Støre over militaire samenwerking en steun.