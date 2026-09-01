Acteur Noah Jupe is toegevoegd aan de cast van de volgende Avengers-film, Secret Wars. Dat melden Amerikaanse media. Het is onbekend welke rol de 21-jarige Brit, bekend van films als Hamnet en A Quiet Place, precies gaat spelen. Variety spreekt van een "zeer geheime rol" die Jupe in de film zou vertolken.

Avengers: Secret Wars is het vervolg op Avengers: Doomsday, die in december uitkomt. Dit is de eerste Avengers-film in zeven jaar tijd. In de film keren vrijwel alle helden uit het Marvel-universum terug. In de film nemen de helden het op tegen de duivelse Dr Doom, gespeeld door Robert Downey jr.

Het is de bedoeling dat Secret Wars in december 2027 uitkomt. Over het verhaal is nog niets bekend. De vorige Avengers-films waren grote hits. Infinity War uit 2017 bracht 2 miljard dollar op, Endgame bracht iets meer dan 2,7 miljard op.