Miley Cyrus heeft dinsdag haar tiende album aangekondigd. Bass Persuades, met daarop tien nummers, verschijnt op 18 september. Dat deelt de Amerikaanse zangeres op Instagram. Ook kondigde ze twee concerten in de Hollywood Bowl aan op 16 en 18 oktober.

"Muziek grijpt ons vast. We voelen het, zingen het, dansen er soms op, laten het los en gaan weer door", schrijft ze bij de aankondiging van haar nieuwe album. "Het is krachtig, kwetsbaar, lief en sterk. Vol hartzeer, hartzeer, alles daartussenin. " Ze hoopt dat haar fans het album "geweldig" gaan vinden.

Het leek er al eerder op dat de zangeres met een grote aankondiging zou komen. Op haar officiële website en Instagram veranderde ze haar naam van Miley Cyrus naar enkel Miley. Volgens het platenlabel luidt het album een nieuw tijdperk in waarin Miley (zonder achternaam) de invloed van haar recent overleden peetmoeder Dolly Parton zal eren, schrijft Rolling Stone. Op de streamingplatforms staat nog wel Miley Cyrus als artiestennaam.

Bij de aankondiging van de twee shows schrijft Cyrus dat het "alweer een tijdje geleden is". De laatste keer dat Miley eigen shows gaf in de Verenigde Staten was in 2021.