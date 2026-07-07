Noah Vahle is weer terug in Nederland na haar verslaggeversklus op het WK-voetbal. Voor de camera van RTL Boulevard blikt de SBS6-reporter terug op "de gekke bubbel" waar ze in zat, waardoor ze eenmaal thuis besefte dat het "best wel pittige weken" waren tijdens het voetbaltoernooi.

"Ik heb het WK als iets heel bijzonders ervaren. Ik denk dat dit het allermooiste is om te doen als je sportverslaggever bent", vertelt Vahle. "Het was een soort hele gekke bubbel waar ik al die weken in zat. Als je dan zo thuis komt, en het begint een beetje te landen, dan denk je: jeetje, wat heb ik er eigenlijk van genoten en wat was het mooi om het weer te doen." Vahle was graag nog wat langer gebleven, vertelt ze.

Voor Oranje had ze ook wel een kwartfinale in gedachten. "Dus ik baalde eigenlijk wel van die penaltyserie", zegt ze. Vahle is wel blij dat haar vriend Tim de Wild haar van Schiphol kwam halen. "Superfijn om hem weer te zien natuurlijk als je vier weken uit elkaar bent geweest. Het is supertof dat hij mij de kans geeft om dat lekker te blijven doen. Dat zou ik voor hem ook doen. We zijn nog hartstikke jong en je kan nog lekker je dromen najagen."

Hoewel ze van haar werk houdt, voelde het allemaal niet als vakantie, zegt ze. "Nee, zeker niet. Je bent veel aan het reizen en eigenlijk gewoon de hele dag bezig voor de programmering van SBS6 en de radiozenders", vertelt ze. "Als je dan terugkomt en thuis bent, dan denk je pas: zo, dat waren eigenlijk best pittige weken. Maar je krijgt er ook heel veel energie van om op zo'n eindtoernooi te staan."