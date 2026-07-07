Prinses Amalia gaat na de vakantieperiode aan de slag bij de Koninklijke Marine als onderdeel van haar opleiding aan het Defensity College. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De prinses rondde dinsdag haar opdracht als militair werkstudent bij de Koninklijke Luchtmacht af.

Eerder was de 22-jarige Amalia als werkstudent verbonden aan de Bestuursstaf van Defensie en volgde zij de Algemene Militaire Opleiding (AMO). De prinses volgt het Defensity College naast haar studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft op Instagram foto's gedeeld waarop te zien is hoe de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima met haar opleiding bezig is.

De band tussen de Oranjes en de krijgsmacht wordt komende zomer uitgelicht tijdens een tentoonstelling in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde. Daar is ook de baret van prinses Amalia te zien. Die ontving zij op 23 januari 2026 na het afronden van de AMO.