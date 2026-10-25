Nobody Wants This-bedenker heeft genoeg ideeën voor nieuw seizoen

De bedenker van de populaire Netflix-serie Nobody Wants This heeft genoeg ideeën voor een vierde seizoen, als de streamingdienst besluit om de Joodse romcom te verlengen. Dat vertelde Erin Foster in gesprek met Parade. Volgens haar zijn er "nog genoeg verhalen om te vertellen".

Als voorbeeld noemt Foster op latere leeftijd trouwen. "Als je niet in je twintiger jaren trouwt, dan heb je eigenlijk al een achterstand op iedereen om je heen. Dat heb ik zelf meegemaakt. Ik was 37 toen ik trouwde, en dat is een heel andere ervaring." Maar ze houdt er ook rekening mee als er geen vierde seizoen komt. "Ik ben ook iemand die zich niet te veel vastklampt aan de uitkomst en het wel prima vindt om de markt een beetje te laten bepalen wat men van ons wil. Ik wil nooit een serie hebben die langer doorgaat dan mensen willen kijken."

De serie volgt de romance tussen sekspodcastmaker Joanne Williams (Kristen Bell) en de charmante moderne rabbijn Noah Roklov (Adam Brody). Die zorgt voor onrust in beide families. De relatie staat onder druk omdat Joanne niet Joods is, maar zich uiteindelijk bekeert tot het jodendom. Nobody Wants This is gebaseerd op het eigen leven van de Joodse producent Erin Foster, die trouwde met de Joodse zakenman Simon Tikhman nadat ze zich tot het jodendom bekeerde.