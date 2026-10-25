Liechtensteiners protesteren tegen abortusveto erfprins Alois

In Liechtenstein is gedemonstreerd tegen het besluit van erfprins Alois om de versoepeling van de abortuswetgeving tegen te houden. Zo'n 250 mensen marcheerden naar het kasteel van Vaduz, de residentie van het Liechtensteinse vorstenhuis.

De demonstranten hielden volgens lokale en Zwitserse media borden omhoog met leuzen als 'Alois, we zijn niet boos, maar heel, heel erg teleurgesteld' en 'Mijn lichaam, mijn keuze'. "Vrouwen zijn opnieuw behandeld alsof ze niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen. De erfprins heeft een kwart van de stemgerechtigden en het parlement genegeerd", voegde een woordvoerder van het initiatiefcomité daaraan toe. De organisatie had mensen opgeroepen om "boos" en "in groten getale" te komen.

Afgelopen week werd bekend dat Alois zijn veto had uitgesproken over een wetsvoorstel dat abortus in de eerste twaalf weken van de zwangerschap mogelijk moest maken zonder strafrechtelijke vervolging. Een meerderheid in het Liechtensteinse parlement stemde voor hervorming van de abortuswet.

Volgens het hof had Alois zich de afgelopen maanden verdiept in het onderwerp en heeft hij er veel gesprekken over gevoerd. Desondanks blijft de zoon van vorst Hans Adam bij zijn standpunt dat de nieuwe abortuswet het ongeboren leven niet genoeg beschermt. In Liechtenstein heeft de vorstelijke familie nog echt zeggenschap.