De problemen bij het Franse AFP door de cyberaanval van deze week houden nog het hele weekend aan. Het persbureau laat weten dat ondanks genomen maatregelen bepaalde diensten ontoegankelijk blijven.

AFP, voluit Agence France-Presse, meldde donderdagavond dat het in de nacht van woensdag op donderdag getroffen was door een cyberaanval en dat sommige content daardoor offline was gehaald. Onder meer het ANP kon daardoor niet gebruikmaken van de nieuwsfoto's van het Franse persbureau.

In een update schrijft AFP nu dat de technische teams "er alles aan doen om de diensten zo snel mogelijk te herstellen". Ook biedt het persbureau excuses aan voor het ongemak.

AFP is een van de grootste internationale persbureaus en levert nieuws en beeldmateriaal aan media over de hele wereld. De geschreven berichtgeving lijkt niet te zijn onderbroken sinds de online inbraakpoging. Het is nog niet duidelijk wie er achter de cyberaanval zit.