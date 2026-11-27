De NOS zendt op 4 januari de laatste Elfstedentocht weer integraal uit. Een woordvoerder van de NOS heeft een bericht hierover van De Telegraaf bevestigd. De volledige tocht van 1997 is vanaf 05.00 uur 's ochtends te zien op NPO 3.

Naast de integrale herhaling van de tocht maakt de NOS ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van deze editie een onlinespecial met extra filmmateriaal. Details over deze speciale uitzending volgen later, aldus de zegsman.

De Tocht der Tochten werd dat jaar gewonnen door Henk Angenent. De tweede plek was voor Erik Hulzebosch. Het is niet de eerste keer dat de Elfstedentocht van 1997 nogmaals te zien is. In 2022, toen het 25 jaar geleden was dat de tocht werd gereden, herhaalde de NOS de uitzending online integraal.