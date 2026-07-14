Nolet en Van den Bosch in nieuw seizoen De Mensenbieb

Chef'Special-zanger Joshua Nolet en musicalster Vajèn van den Bosch zijn binnenkort te zien in het nieuwe seizoen van De Mensenbieb. Dat heeft omroep HUMAN dinsdag bekendgemaakt. Ook politica Caroline van der Plas (BBB) en neurobioloog Brankele Frank passeren de revue.

In het vierde seizoen mogen kinderen opnieuw persoonlijke vragen stellen aan de genodigden. De onderwerpen verschillen en gaan zowel over luchtige thema's als over serieuzere zaken. Zo spreekt Lisa met Nolet over depressie en krijgt Roos tips van Van den Bosch voor haar podiumvrees. Daarnaast hoort Salomé van Frank hoe ze over haar angst voor spinnen heen is gekomen en beantwoordt Van der Plas vragen van Elfidan over hoe het is om als vrouw in de politiek te werken.

De Mensenbieb is een coproductie van HUMAN en Mediawan Skyhigh. In 2024 werd de serie genomineerd voor een International Emmy. Het nieuwe seizoen is te zien vanaf 13 september.