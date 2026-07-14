Kroonprinses Mette-Marit is "enorm dankbaar" voor de nieuwe longen die ze heeft gekregen vanwege een chronische longziekte. Ze omschrijft de donatie als "het geschenk van het leven". "Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe dankbaar en nederig ik hiervoor ben", zegt de echtgenote van kroonprins Haakon in een verklaring. Dinsdag werd bekend dat ze bijna een maand na haar ingreep het ziekenhuis heeft verlaten.

"Ik wil ook van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die mij heeft bijgestaan tijdens deze lange reis: mijn familie, de artsen, chirurgen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, het overige zorgpersoneel en alle anderen die zich dagelijks op onvervangbare wijze inzetten voor de Noorse gezondheidszorg", vervolgt de 52-jarige Mette-Marit.

"Een speciale groet gaat uit naar mijn lotgenoten", zegt de kroonprinses. "Jullie zijn fantastisch geweest in een van de zwaarste fasen van het leven. Leven met fibrose is niet voor watjes, en er gaat geen dag voorbij zonder dat ik denk aan hoe sterk jullie zijn."

Ook heeft Mette-Marit enorme waardering voor de vele steunbetuigingen uit heel Noorwegen. "Het heeft me kracht gegeven op de momenten dat ik dat het hardst nodig had", besluit ze.

Kroonprins Haakon noemt het "een grote opluchting" dat zijn vrouw weer thuis is. "We zijn allemaal erg blij dat de eerste fase zo goed is verlopen. (...) Hoewel we weten dat er een lang herstelproces voor ons ligt en er complicaties kunnen optreden, voelt het erg goed dat we al zo ver zijn."