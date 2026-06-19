Noorse songfestivalzangeres Kirsti Sparboe overleden

De Noorse zangeres Kirsti Sparboe is op 79-jarige leeftijd overleden, melden Noorse media vrijdag. De zangeres was met name bekend door haar meerdere deelnames aan het Eurovisie Songfestival.

Sparboe was in de jaren zestig een erg populaire artiest in Noorwegen. Ze deed meerdere malen mee aan de nationale finale Melodi Grand Prix en won vier keer, een record dat zij deelt met Jahn Teigen. Drie keer ging zij daadwerkelijk naar het Eurovisie Songfestival: in 1965, 1967 en 1969. Bij elk van haar deelnames eindigde Sparboe als laatste of voorlaatste.

De zangeres was ook actief als actrice. Ze maakte in 1965 haar filmdebuut en speelde daarna ook in tv-series, musicals en toneelstukken.