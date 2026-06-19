Voetballer Hakimi definitief voor de rechter in verkrachtingszaak

VERSAILLES (ANP/RTR/AFP) - De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi moet definitief voor de rechter verschijnen na een beschuldiging van verkrachting uit 2023. De 27-jarige verdediger van Paris Saint-Germain was in beroep gegaan tegen het dienen van de zaak bij de strafrechter, maar dat beroep is afgewezen. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak begint.

Hakimi is als aanvoerder van de Marokkaanse ploeg nu actief op het WK voetbal. In de Nederlandse nacht van vrijdag op zaterdag speelt het land tegen Schotland. "Ik wacht al vanaf het begin op deze rechtszaak. En nu kijk ik ernaar uit. Eindelijk zal ik mijn zegje kunnen doen. Vandaag wordt er een verhaal over mij verteld dat niet het mijne is, ten koste van mijn familie, mijn leven en vooral de waarheid", reageert Hakimi vrijdag via sociale media.

Een vrouw deed in februari 2023 in het bij Parijs gelegen Val-de-Marne aangifte van verkrachting tegen Hakimi, die ze een maand daarvoor had leren kennen via Instagram.