Noortje Herlaar, Tim Haars, Georgina Verbaan, Kasper van Kooten en Loes Luca spelen de hoofdrollen in de nieuwe Videoland-serie Sex en de Vinex. Ook Leona Philippo en Iliass Ojja zijn in de serie te zien, maakte RTL vrijdag bekend.

Sex en de Vinex is een nieuwe serie die Barry Atsma voor Videoland heeft ontwikkeld. De titel van de serie was eerder dit jaar al bekendgemaakt. De serie telt acht afleveringen en speelt zich af in een Nederlandse vinexwijk "waar achter voordeuren meer schuilgaat dan je op het eerste oog zou vermoeden", aldus RTL.

De serie is in 2027 te streamen bij Videoland. De opnames zijn van start gegaan. Sex en de Vinex is na Bennie de tweede serie die Atsma voor Videoland maakt.