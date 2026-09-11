Net als na het overlijden van koning Harald zijn vrijdag, kort na het overlijden van zijn zus prinses Astrid, mensen naar het Koninklijk Paleis in Oslo gekomen om stil te staan bij het nieuwe verdriet binnen de Noorse koninklijke familie. Ze leggen in de regen verse bloemen bij de bloemenzee die er nog lag voor de vorige maand overleden koning, meldt NRK.

De mensen die er zijn, zeggen tegen de omroep dat ze meeleven met de familie. "Ik dacht bij mezelf: dit wordt de koninklijke familie nu wel erg veel", stelt een van hen. Ook vinden ze het bijzonder dat de 94 jaar geworden Astrid woensdag nog bij de uitvaart van haar broer was.

Op het paleis is de vlag halfstok gehangen voor prinses Astrid.