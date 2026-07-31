North West (13) annuleert eerste tournee

North West heeft haar eerste tournee geannuleerd. Dat meldt onder meer het Amerikaanse blad People. De 13-jarige dochter van Ye en Kim Kardashian zou samen met rapper Molly Santana veertien optredens geven in verschillende Amerikaanse steden.

"Ik was ontzettend enthousiast om met Molly Santana op tournee te gaan", schrijft de tiener vrijdag op Instagram. "Helaas gaat dat niet door, maar ik heb iets speciaals voor jullie. Tot snel." Waarom de optredens zijn geannuleerd, is niet bekend. Ook de officiële website van de tournee is uit de lucht.

West zou de Kimokawaii Tour op 5 augustus aftrappen in de Amerikaanse stad Dallas. Het laatste optreden stond gepland voor 27 augustus in Los Angeles.

North stond in mei voor het eerst met Santana op het podium tijdens het festival Rolling Loud in Miami. Kort daarvoor lanceerde zij haar eerste ep genaamd N0rth4evr.