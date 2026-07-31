Icoon van AC Milan Franco Baresi overleden

MILAAN (ANP/AFP) - De beroemde Italiaanse voetballer van AC Milan Franco Baresi is op 66-jarige leeftijd overleden. Zijn club heeft dit vrijdag bekendgemaakt: "Milan rouwt om het overlijden van Franco Baresi, die, net als zijn shirt met nummer 6, voor altijd een onlosmakelijk en fundamenteel onderdeel zal blijven van het DNA en de geschiedenis van de club."

De in Travagliato geboren verdediger speelde zijn hele voetballoopbaan bij de Milanese club. Dat waren meer dan zevenhonderd wedstrijden. Baresi was in de jaren 80 en 90 een iconische aanvoerder van de club waarmee hij drie Europacups en zes Italiaanse landstitels won. Hij werd in 2020 benoemd tot erevoorzitter van AC Milan.