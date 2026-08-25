North West droomt van baantje als barista

North West is nog niet van plan om zich volledig toe te leggen op een carrière als muzikant of influencer. De oudste dochter van Kim Kardashian en Ye wil eerst "een normale baan", zegt de 13-jarige in een interview met het blad Dazed. De zangeres droomt zelfs van een baan als barista bij koffieketen Starbucks.

"Ik wil werken", aldus West, die in mei haar debuutalbum uitbracht. "Ik wil volgend jaar bij zoiets als de Starbucks gaan werken. Volgens mij kan dat volgend jaar, want dan word ik 14, dus... volgens mij mag dat dan wel. Ik wil gewoon een normale baan, denk ik."

Volgens Amerikaanse media moet West waarschijnlijk nog even wachten met haar droombaan. In de meeste vestigingen van de koffieketen moeten werknemers minstens 16 jaar zijn.