Kamerleden dringen aan op vertrek ON! bij NPO na Hitler-fragment

DEN HAAG (ANP) - Kamerleden van PRO, CDA en D66 dringen aan op een vertrek van Ongehoord Nederland (ON!) uit de publieke omroep, nadat in een discussieprogramma is gezegd dat Adolf Hitler ook weleens gelijk had. In het onlineprogramma 'Let's twist again' is aan de hand van een toespraak van Hitler bediscussieerd of hij gelijk had in zijn strijd tegen het globalisme.

In het fragment ageert Hitler tegen een "ontwortelde internationale kliek", waarbij iemand in het publiek "Juden!" roept. Presentatrice Arlette Adriani legt hoofdredacteur Joost Niemöller en presentatrice Raisa Blommestijn vervolgens een stelling voor: "de kosmopolitische elite staat noodgedwongen wezenlijk vijandig tegenover het gewone gewortelde volk". Daarop zeggen de twee dat ze het eens zijn met de stelling.

Mohammed Mohandis (PRO), Harmen Krul (CDA) en Ouafa Oualhadj (D66) vinden dat ON! in het fragment Hitler vergoelijkt en vinden dat niet kunnen bij de publieke omroep. Daarom hebben ze Kamervragen gesteld aan minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66).

'Ideologisch witwassen'

"Dit fragment bewijst dat deze omroep bewust niet wil deugen", licht Mohandis telefonisch toe. Dat Niemöller en Blommestijn in de discussie ook zeggen dat ze niet achter het gedachtegoed van Hitler staan en zijn antisemitisme verafschuwen, doet daar wat de linkse politicus betreft niets aan af. Hij beticht ON! van "ideologisch witwassen" door de boodschap te verkondigen dat Hitler "ook goede dingen zei".

Het fragment "normaliseert gedachtegoed waar we juist heel hard aan hebben gewerkt om afstand van te nemen", vindt Ouafa Oualhadj van coalitiepartij D66. "Dit denken is verweven met de nationaalsocialistische propaganda en met het vijandbeeld waarin bijvoorbeeld Joden werden voorgesteld als ontwortelde, internationale krachten die nationale gemeenschappen zouden ondermijnen."

Minister kan niet zomaar ingrijpen

"Wat ons betreft verdwijnt ON! zo snel mogelijk uit het publieke bestel", bepleit Harmen Krul van het CDA, eveneens een coalitiepartij. "De recente uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler worden verheerlijkt, is voor ons de druppel."

De woordvoerder van Letschert reageert dat het wettelijk zo geregeld is dat ze "niet zomaar" kan ingrijpen bij een omroep. Dat kan pas bij een verzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) of het Commissariaat voor de Media. Hij benoemt dat de NPO onlangs een brief naar Letschert heeft gestuurd in reactie op een evaluatie van de eerste jaren van ON! en daarin niet heeft verzocht om in te grijpen bij de omroep.