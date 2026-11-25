Giselle van Cann, de hoofdredacteur van NOS Nieuws, vindt het "erg jammer" dat de nieuwsdienst dit jaar geen jaaroverzicht maakt. Het jaaroverzicht wordt sinds 1956 gemaakt, eerst door de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) en daarna door de NOS. "Dit is het gevolg van bezuinigingen op de publieke omroep, die ook aan NOS Nieuws niet voorbijgaan", aldus Van Cann tegen ANP.

Van Cann noemt de jaarlijkse terugblik "een traditie". "Maar het jaaroverzicht is erg arbeidsintensief om te maken en dus relatief duur."

In het jaaroverzicht staan de opvallendste en belangrijkste gebeurtenissen van een kalenderjaar. De overzichten zijn online te vinden.