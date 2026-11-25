Mette-Marit is onverwacht opgedoken bij het dankconcert van de Noorse koninklijke familie in Oslo. De koningin zou eigenlijk pas volgende zomer weer officiële taken voor het koningshuis verrichten, maar werd vlak voor het concert in de Trefoldighetskirken toegevoegd aan het programma.

"Haar conditie wisselt, dus ze weet pas vlak voor een evenement of ze erbij kan zijn of niet", verklaarde een woordvoerder van het hof tegen het Noorse TV 2. De laatste keer dat de vrouw van koning Haakon in het openbaar verscheen, was op de begrafenis van prinses Astrid op 23 september.

Mette-Marit was samen met Haakon en koningin Sonja aanwezig bij het concert, bedoeld als dankbetuiging voor de inspanningen in verband met het overlijden en de begrafenis van koning Harald. Haakon begon met een kort dankwoord voor het personeel van het hof en hun families, de zorgsector en iedereen die zorgde voor rust en veilige straten, vanaf het overlijden van koning Harald in het Rikshospitalet op 28 augustus tot de dag van de begrafenis op 9 september. "Ieder van jullie heeft op zijn of haar eigen manier bijgedragen aan een mooi en waardig afscheid van koning Harald", sprak hij.

Het optreden werd verzorgd door de Noorse band Highasakite, volgens Noorse media een van de favoriete bands van de koninklijke familie. Na het dankconcert geeft Highasakite om 21.00 uur een regulier concert in de Trefoldighetskirken.