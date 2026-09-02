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NOS zendt uitvaart koning Harald live uit

02 sep , 10:38Entertainment
anp020926110 1
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De NOS zendt de uitvaart van de Noorse koning Harald volgende week woensdag live uit op NPO 1.
De uitzending wordt gepresenteerd door Saïda Maggé, bijgestaan door koningshuisdeskundige Josine Droogendijk. Scandinavië-correspondent Rolien Créton doet verslag vanuit Oslo, aldus de NOS.
De ceremonie vindt plaats in de Dom van Oslo. Harald overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Leden van verschillende Europese koningshuizen zullen bij de uitvaart aanwezig zijn. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
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