Driesterrenchef Jacob Jan Boerma ontwikkelt mee aan nieuwe menu The PRTN Bar

Na een succesvolle pop-up krijgt Amsterdam-Zuid een eetplek waar elk broodje, elke maaltijd en zelfs de zoetigheden minimaal 25 gram natuurlijke proteïne bevatten. Het menu is samen met driesterrenchef Jacob Jan Boerma ontwikkeld.

Op maandag 7 september opent The PRTN Bar aan de Beethovenstraat 92 de eerste vaste locatie. Oprichters Maxine Prins en Jessica Roos bouwen daarmee voort op een pop-up die liet zien waar het in de buurt aan ontbrak: eten dat je dag draagt, zonder dat het voelt als een verplichting.

Geen compromis, gewoon lekker

The PRTN Bar komt voort uit één overtuiging: voedzaam eten moet niet alleen goed voor je zijn, maar vooral heel lekker. Geen ingewikkelde dieetregels, geen porties die je binnen het uur weer vergeet. Wel broodjes, warme maaltijden, snacks en zoetigheden waar je oprecht zin in hebt, met minimaal 25 gram natuurlijke proteïne per item. Die proteïne komt uit het gerecht zelf, niet uit een poeder dat er achteraf aan wordt toegevoegd. Kip, eieren, vis, zuivel, peulvruchten: ingrediënten die je herkent, in gerechten die je zonder uitleg bestelt.

Twee ondernemers uit Amsterdam-Zuid

Achter The PRTN Bar staan Maxine Prins en Jessica Roos, twee ondernemers uit Amsterdam-Zuid met een gedeelde liefde voor eten, koken en alles wat het dagelijks leven nét wat makkelijker maakt. Maxine brengt haar jarenlange ervaring uit de sportwereld mee, Jessica haar achtergrond in sales en horeca. Samen zagen zij ruimte voor een nieuw soort eetplek: geen klassiek health concept, maar een moderne broodjeszaak en grab-and-go bar voor de buurt, de Zuidas, drukke ouders en sporters.

“Wij geloven niet dat je moet kiezen tussen lekker, voedzaam en snel. The PRTN Bar is precies de plek die wij zelf misten: goed eten waar je iedere dag voor terug wilt komen.” - Oprichters Maxine Prins en Jessica Roos

Samen met Jacob Jan Boerma

Voor de ontwikkeling van het menu werkt The PRTN Bar samen met driesterrenchef Jacob Jan Boerma . Die samenwerking begon niet in een professionele keuken, maar thuis aan de eettafel, waar Maxine en Jessica voor Jacob Jan kookten. Een bijzonder moment, vertelde hij, omdat het lang geleden was dat er voor hém werd gekookt. Daar bleek meteen de gedeelde visie: eten draait niet alleen om voeding, maar ook om aandacht, herkenbare smaken en gerechten waar je naar uitkijkt. Zijn rol gaat verder dan het verbinden van zijn naam aan het concept: hij dacht mee over recepten, smaakcombinaties en de balans tussen voedzaamheid, kwaliteit en uitvoerbaarheid achter de toonbank. Het resultaat is een toegankelijk menu met een duidelijke culinaire basis.

“Voedzaam koken is geen beperking, het is een vertrekpunt. De uitdaging was om die gedachte te vertalen naar iets dat je staand, binnen vijf minuten, met plezier eet.” - Jacob Jan Boerma, culinair partner

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