De NPO en het College van Omroepen zeggen "blij te zijn dat de nieuwe mediawet nu in internetconsultatie gaat." Dat laten zij vrijdagavond weten in een gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert voor de hervorming van de publieke omroepen.

"De hervorming van het bestel is noodzakelijk voor een toekomstbestendige publieke omroep", melden de NPO en de omroepen. "Deze stap is een belangrijk onderdeel in dat proces. We zijn in het voortraject betrokken geweest door op verschillende momenten onze input te geven. We gaan de wet nu eerst zorgvuldig bestuderen voordat we hier inhoudelijk op reageren."

In het wetsvoorstel staat onder meer dat de NTR en de NOS samengaan. Ook zou het Commissariaat voor de Media (CvdM) een grotere toezichtstaak moeten krijgen na de hervorming van de NPO in 2029. De mediawaakhond zet daar zelf overigens vraagtekens bij en stelt in een reactie dat de publieke omroepen heldere regels en kaders en een onafhankelijke toezichthouder zouden moeten krijgen.