De NOS is blij dat "het sterke merk NOS behouden blijft" in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep dat mediaminister Rianne Letschert vrijdag heeft gepresenteerd. De NOS en de NTR gaan volgens het wetsvoorstel samen verder als één organisatie.

"De taken en publieke waarden van NOS en NTR worden samengebracht in een nieuwe, sterke en volwaardige, ongebonden taakorganisatie onder de naam NOS", laat de omroep weten. "De publieke taak van de NTR verdwijnt daarmee niet, maar krijgt binnen de taakorganisatie een blijvende en volwaardige plaats."

De NOS noemt het "in het huidige versnipperde medialandschap een logische keuze" dat het merk NOS blijft bestaan. "Door de verbreding van de wettelijke taak wordt de NOS een herkenbare en gezaghebbende publieke organisatie voor nieuws, sport en evenementen én voor kennis, educatie en achtergrondinformatie."