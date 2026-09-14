NPO krijgt uitstel voor beslissing songfestivaldeelname

De NPO krijgt langer de tijd om te besluiten over een Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. De publieke omroep heeft uitstel gekregen van organisator European Broadcasting Union (EBU), zegt een woordvoerder van de NPO.

Jaarlijks ligt de deadline voor aanmelding voor het songfestival op 15 september. Landen kunnen zich daarna nog een periode kosteloos terugtrekken.

Het is echter niet ongewoon dat landen uitstel krijgen om te beslissen. Nederland deed dat ook in 2024, na onvrede over de diskwalificatie van Joost Klein en andere bezwaren over de gang van zaken achter de schermen, en vorig jaar opnieuw toen AVROTROS niet tevreden was over de blijvende aanwezigheid van Israël in de competitie. Uiteindelijk besloot AVROTROS begin december vorig jaar niet mee te doen.

Duidelijkheid

De NPO gaat niet zo lang wachten. Een woordvoerder hoopt "voor het einde van de maand" met meer duidelijkheid over Nederlandse deelname te komen.

AVROTROS maakte eind vorige maand bekend dat de omroep de organisatie van de Nederlandse deelname teruggeeft aan de NPO uit blijvende onvrede over met name Israël.