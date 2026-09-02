De NPO respecteert het besluit van Omroep MAX om niet de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival 2027 te willen organiseren. Dat laat een woordvoerder van de NPO weten aan het ANP, nadat omroepbaas Jan Slagter dinsdagavond had gemeld dat zijn omroep deze taak niet op zich wil nemen. "Elke omroep mag zijn eigen afwegingen maken", meldt de woordvoerder.

Omroep MAX gaf eerder aan wel interesse te hebben in de organisatie van de Nederlandse bijdrage als AVROTROS dit niet zou doen. Deze omroep maakte vorige week bekend dit in 2027 weer niet te doen vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Volgens Jan Slagter past het Eurovisie Songfestival niet bij zijn achterban. De omroepbaas kwalificeerde het evenement als "een hoop lawaai en vulgaire klereherrie".

Andere grote omroepen zoals KRO-NCRV en BNNVARA lieten al meteen weten geen plannen te hebben om het Eurovisie Songfestival over te nemen. De NPO stelt woensdag dat het "nog te vroeg is om op zaken vooruit te lopen" en hoopt op korte termijn met een besluit te komen over de Nederlandse bijdrage aan de volgende editie.

De NTR, die als 'taakomroep' een logische keuze zou lijken voor de organisatie, zegt ook dat het "te vroeg is" om iets te zeggen over het oppakken van de taak. De NTR verzorgde in 2026 wel de productie van de Nederlandse songfestivaluitzendingen, omdat AVROTROS dat niet wilde doen vanwege de deelname van Israël.