NPO praat begin november met boze medewerkers over songfestival

Bestuursvoorzitter Jet de Ranitz van de Nederlandse Publieke Omroep gaat begin november in gesprek met een afvaardiging van de honderden medewerkers die een brandbrief over het Eurovisie Songfestival hebben gestuurd. Dat heeft Mandy Emadi namens de boze medewerkers aan het ANP laten weten. Het gesprek vindt dan pas plaats omdat De Ranitz momenteel afwezig is.

Bijna vijfhonderd medewerkers stuurden een brandbrief waarin zij de NPO oproepen af te zien van deelname aan het songfestival. Zij tillen er zwaar aan dat "de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord." Ook de ondertekenaars eisen helderheid over de besluitvorming.

De NPO besloot eind september dat Nederland toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dit ondanks het feit dat AVROTROS, de omroep die de Nederlandse deelname al jaren voor zijn rekening neemt, besloot om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël en de voortdurende oorlog in Gaza. De boze medewerkers willen dat de NPO zich solidair verklaart met AVROTROS en haar standpunt.

Geen transparantie

De NPO zegt de deelname vorm te willen geven met een extern team van experts, waar ook de ledenomroepen aan mogen bijdragen. Alle omroepen zeggen echter dat er geen medewerkers meedoen aan dit plan. Bovendien wil het College van Omroepen, de koepel van de ledenomroepen, ook uitleg van de NPO over de besluitvorming. Cornald Maas, die al sinds 2004 betrokken was bij de Nederlandse deelname, liet dit weekend weten dat de NPO hem ook niet heeft benaderd om te helpen. Hiermee komt vrij abrupt een einde aan zijn jarenlange betrokkenheid bij het evenement.

De NPO stelt al een paar weken "met alle partijen in gesprek te blijven" en beantwoordt verder geen vragen over de kwestie.