Razzie veranderde carrière van Jesse Eisenberg in negatieve zin

Jesse Eisenberg heeft last gehad van de negatieve Golden Raspberry die hij in 2017 won. De Amerikaanse acteur had volgens de jury van de satirische prijs de slechtste mannelijke bijrol van het jaar in de film Batman v Superman: Dawn of Justice. Eisenberg besloot daarna een stap terug te doen als acteur en meer te gaan schrijven en regisseren, vertelde hij tijdens het filmfestival van Londen volgens Amerikaanse media.

De overstap van acteren naar het maken van films kwam volgens Eisenberg "grotendeels voort uit angst. Ik kon geen rollen meer krijgen bij filmstudio's omdat ik een Raspberry Award had gewonnen voor mijn rol in de Batman-film, en ik zag hoe het zou aflopen."

Volgens de 43-jarige filmmaker is de acteerwereld een "instabiele, vreselijke branche" waarin acteurs alleen in een stijgende of dalende lijn kunnen zitten, zonder stabiele middenweg. Hoewel hij in de jaren voor de Raspberry Award successen boekte in films als The Social Network en Now You See Me, wilde hij minder gaan acteren. "Ik dacht: ik moet films gaan regisseren. Daarom ben ik ze gaan schrijven, eigenlijk gewoon om mijn carrière overeind te houden."

Eisenberg werkte de afgelopen jaren als schrijver aan When You Finish Saving the World, A Real Pain en de aankomende film The Debut. Laatstgenoemde is vanaf december te zien in de Nederlandse bioscopen.