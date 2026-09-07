De publieke omroep heeft maandag bij mediaminister Rianne Letschert officieel een verzoek neergelegd om de licentie van aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Volgens de NPO is daar inmiddels voldoende juridische grondslag voor.

De ledenomroepen verzochten al langer om maatregelen tegen ON! Vorige week werd om een intrekking van de vergunning gevraagd. Aan het begin van de zomer vroeg het college om "passende maatregelen" tegen de omroep. De NPO zegt nu een beter oordeel te kunnen vormen nadat Letschert nadere duiding gaf op het juridische kader van de Mediawet.

ON! is veel bekritiseerd vanwege een online-uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd getoond. Daarop zei de inmiddels vertrokken hoofdredacteur Joost Niemöller onder meer dat Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei. De NPO benadrukt dat het filmpje niet de reden is voor het verzoek om intrekking van de licentie.

Toekomst

"Het is niet aan de NPO om te oordelen over de inhoud van de programmering van een omroep", stelt de publieke omroep. Volgens de NPO is er wel sprake van het structureel niet naleven van de journalistieke code en is er binnen ON! onvoldoende bereidheid tot samenwerking met andere omroepen. "Alles overwegende, meent de NPO dat zij geen andere mogelijkheid meer heeft dan de minister te verzoeken de voorlopige erkenning van ON! in te trekken, in het belang van een doelmatige samenwerking binnen het huidige en toekomstige publieke bestel."

De NPO heeft maandag het verzoek bij de minister neergelegd. Dinsdag wordt een beslissing van Letschert verwacht over de toekomst van ON! Ze spreekt dan met Peter Vlemmix, de directeur van de omroep. Hij liet eerder weten dat hem is verteld dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt.

In 2023 deed de NPO ook al eens een verzoek om de vergunning van ON! in te trekken. Toenmalig staatssecretaris Gunay Uslu oordeelde echter dat de juridische basis te dun was om daarin mee te gaan.