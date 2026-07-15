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NPO zendt zaterdag Simon met overleden Cees Geel in titelrol uit

15 jul , 17:39Entertainment
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Op NPO 3 wordt, vanwege het overlijden dinsdag van acteur Cees Geel, zaterdagavond om 22.00 uur de film Simon uitgezonden. Geel, die de titelrol speelde, stierf op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand.
Door zijn rol in Simon, over de vriendschap tussen een heteroseksuele hasjdealer en een verlegen homoseksuele tandarts, verwierf Geel in 2004 grote bekendheid. Het leverde de acteur bovendien een Gouden Kalf op. De film werd geregisseerd door Eddy Terstal.
Naast de uitzending op televisie zaterdag, is Simon vanaf nu ook al te streamen via NPO Start.
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