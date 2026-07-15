Wærenskjold wint snelste Touretappe ooit in sprint, Kooij tweede

NEVERS (ANP) - Søren Wærenskjold heeft woensdag de elfde etappe van de Tour de France gewonnen. De Noor van Uno-X Mobility was na een overwegend vlakke etappe over 161 kilometer van Vichy naar Nevers de snelste in de massasprint. De Nederlandse sprinttroef Olav Kooij werd tweede, voor de Belg Jasper Philipsen.

Het was lang onduidelijk of het wel tot een massasprint zou komen in wat de snelste Touretappe ooit verreden zou worden. Drie koplopers werden pas op 5,5 kilometer van de eindstreep ingerekend door het peloton onder aanvoering van de sprintersploegen.

Bij de start zorgde regen voor zeldzame verkoeling voor het peloton deze Tour. Mathieu van der Poel probeerde direct uit het vertrek te ontsnappen, maar uiteindelijk vormde zich een kopgroep van vier met daarin onder anderen de Franse oud-wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Cees Bol

De kopgroep kreeg nooit meer dan twee minuten voorsprong op het peloton. Bij de tussensprint gingen de eerste punten naar de kopgroep en Liam Slock, die alleen in de achtervolging was gegaan. Philipsen won de sprint om de zesde plaats, voor Max Kanter en groenetruidrager Mads Pedersen.

Alaphilippe moest zijn medevluchters in het laatste deel van de etappe laten gaan. Het overgebleven drietal, bestaande uit Fransman Mathis Le Berre, Portugees Nelson Oliveira en Anthon Charmig uit Denemarken, wist lang uit de greep van het peloton te blijven.

De eindsprint werd geopend door Cees Bol, de sprintaantrekker van Kooij, die een kleine voorsprong op het peloton wist te pakken. Wærenskjold sprintte naar het wiel van Bol en wist de rest van de sprinters voor te blijven.