De overleden schrijfster Paulien Cornelisse wordt door de Nederlandse Spoorwegen (NS) herdacht op Utrecht Centraal. NS publiceert op schermen op de perrons en in de centrale hal "een klein eerbetoon". Dat laat een woordvoerder van het spoorbedrijf donderdag aan het ANP weten.

Het eerbetoon betreft een zwart scherm waar met witte letters een quote uit het boek De verwarde cavia - Terug op kantoor geschreven staat. "Weinig zinnen zo geruststellend als 'de NS zet bussen in'", is de zin waar het om gaat. Daaronder staat een tekening van de cavia afgebeeld.

"Cornelisse was voor treinreizigers meer dan een geliefde mediapersoonlijkheid", aldus NS. "In 2025 won ze de NS Publieksprijs, waaruit blijkt hoezeer de verhalen van Cornelisse onder treinreizigers gewaardeerd worden." De cabaretière was drie keer genomineerd voor de NS Publieksprijs. Ze won uiteindelijk met De verwarde cavia - Terug op kantoor.

Cornelisse overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.