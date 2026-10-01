NEW YORK (ANP) - De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News.

Ook zegt de Israëlische regeringsleider nu te weten dat de piloot een geradicaliseerde islamist zou zijn, iets dat zou blijken uit de informatie die over hem vergaard is. Of die informatie afkomstig is van de verhoren van de man, meldt hij niet expliciet. Woensdag noemden Netanyahu en zijn minister van Defensie Israel Katz het voorval al een aanslagpoging.

Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer, waarna inzittenden ingrepen en hem konden bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig vervolgens veilig landen in het Saudische Tabuk. De repatriëringsvlucht die vervolgens naar Tel Aviv vertrok, werd persoonlijk door Netanyahu en onder veel beveiliging opgewacht. Het Israëlische kabinet prijst inzittenden die te hulp schoten als helden.