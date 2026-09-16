NTR komt binnenkort terug op gerucht over nieuwe Sinterklaas

De NTR gaat voorlopig niet in op een gerucht dat Stefan de Walle stopt als vertolker van Sinterklaas. De omroep zegt "binnenkort" met een verklaring te komen. Het Instagramaccount SintTalk suggereerde eerder op woensdag dat Daan Schuurmans de opvolger zou zijn van De Walle, die sinds 2011 de rol van Sinterklaas vertolkt in Het Sinterklaasjournaal en bij de landelijke intocht.

Matthijs Jansen beweerde namens SintTalk dat "een spion" bij de NTR aan hem bevestigde dat De Walle stopt. Hij zou al meerdere malen dit jaar gehoord hebben dat De Walle het voor gezien houdt en weet dat Schuurmans hem opvolgt.

De Walle nam in 2011 het stokje over van Bram van der Vlugt. De NTR maakte dat in mei 2011 bekend in een extra Sinterklaasjournaal, maar het nieuws lekte voortijdig uit op de eigen website. Van der Vlugt speelde de goedheiligman het langst van alle acteurs.