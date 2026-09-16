Real Madrid verdedigt spelers die Ceuta-boodschap weigerden

MADRID (ANP) - Real Madrid steunt de spelers die dinsdagavond weigerden mee te doen aan het geven van een boodschap als steun voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zei een vertegenwoordiger van de voetbalclub woensdag tegen persbureau Reuters. Dinsdag droegen de spelers voorafgaand aan de wedstrijd tussen Elche en Real (2-3) een shirt met een boodschap voor de inwoners van de exclave waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinícius Júnior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen.

Real had het aanbod van Elche geaccepteerd om de shirts te dragen, maar zegt respect te hebben voor de verschillende meningen binnen de selectie.

De steunactie was in het leven geroepen door het bedrijfsleven in de regio Valencia. Bij een wedstrijd van Levante, afgelopen zondag, tegen Barcelona besloten de bezoekers het shirt niet te dragen. Op bezoek bij Villarreal droeg Real Betis-speler Abde Azzalzouzi het wel, maar dat leverde de Marokkaanse international veel kritiek op via sociale media.