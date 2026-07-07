Numidia gaat geen liedje insturen voor het Eurovisie Songfestival als Nederland ervoor kiest om volgend jaar weer mee te doen. Nu de zangeres een hoofdrol in de musical The Bodyguard heeft, is daar geen tijd voor. Bovendien wacht Numidia liever tot de gemoederen rond het evenement weer een beetje bedaard zijn, vertelt ze tegen het ANP.

"Ik heb mijn songfestivalambities even in de ijskast gezet. Ik wil even afwachten tot het allemaal weer lekker gezellig is. En ik wil heel graag met een gezellige smile naar het songfestival gaan en de winst mee terugnemen. Maar dat is niet op dit moment", verklaart ze. Wanneer dat wel is, kan Numidia moeilijk zeggen. "Dat duurt denk ik nog eventjes. Dus ik wacht nu lekker en ga ervaring opdoen met musicals en andere dingen. En dan ben ik topfit als ik die kant op mag."

Numidia heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt dat ze graag voor Nederland naar het Songfestival wil. In 2024 was ze al dichtbij, maar verloor ze de interne voorronde van Joost Klein. Dat jaar zouden ook onder anderen Ilse DeLange en Karsu in de race zijn geweest.

Israël

Of Nederland in 2027 weer naar het songfestival gaat, is nog onduidelijk. AVROTROS wil wel deze zomer uitsluitsel geven. De omroep zei na de afgelopen editie alle ontwikkelingen nauw te hebben gevolgd en wilde "eerst zorgvuldig met alle betrokkenen spreken" voordat er een inhoudelijke reactie komt.

Nederland sloeg de afgelopen editie over in verband met de al jaren bekritiseerde deelname van Israël. Ook Spanje, Slovenië, Ierland en IJsland bleven thuis.