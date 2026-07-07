Associated Newspapers Limited (ANL), de uitgever van de tabloid Daily Mail, is ingenomen met de uitspraak die het gerechtshof dinsdag heeft gedaan in de zaak die prins Harry en andere Britse prominenten hadden aangespannen. In een statement spreekt ANL van een "overweldigende overwinning voor de Daily Mail en zijn journalisten".

De eisers in de zaak stelden dat journalisten van ANL op een ongeoorloofde manier informatie hadden verkregen voor verhalen. Alle vorderingen werden echter afgewezen. In de verklaring zegt de uitgever dat er nooit geloofwaardig bewijs is geleverd voor de beschuldigingen die werden geuit, zoals het plaatsen van afluisterapparatuur en het ongeoorloofd toegang verkrijgen tot bankrekeningen.

"De reputatie van onze integere en hardwerkende journalisten is ernstig aangetast, maar vandaag zijn zij volledig in het gelijk gesteld", vervolgt de verklaring. "Zoals uit de uitspraak duidelijk blijkt, is elk afzonderlijk artikel op rechtmatige wijze tot stand gekomen."

Prins Harry, die momenteel in het Verenigd Koninkrijk is, heeft nog niet op de uitspraak gereageerd. Britse media schrijven dat niet wordt verwacht dat de zoon van koning Charles voor de camera zal verschijnen om te reageren.