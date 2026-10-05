Jeff Koons verkoopt voor 100 miljoen dollar aan werken uit zijn persoonlijke kunstcollectie. Een groot deel van de verzameling, die dit najaar geveild wordt, werd na 2000 bij elkaar gekocht en bevat schilderijen van Picasso en Manet. Dat schrijft The New York Times.

De krant meldt het nieuws op basis van twee veilingexperts die op de hoogte zijn van de deal en anoniem willen blijven. Veilinghuis Christie's heeft het alleen over een "onderscheidende privéverzamelaar". De verkoop maakt deel uit van de grote novemberveilingen in New York.

Ook werken van de Nederlandse Gouden Eeuw-schilder Cornelis van Haarlem zijn onderdeel van de veiling. Alle werken hingen grotendeels in het herenhuis van de 71-jarige Koons op de Upper East Side in New York. Volgens de baas van het veilinghuis wordt een schilderij van Picasso uit 1969, Le Baiser, het topstuk van de veiling, met een verwachte opbrengst van zo'n 40 miljoen dollar.