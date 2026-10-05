Talpa Studios, het productiehuis van John de Mol, gaat volgende week op de jaarlijkse tv-beurs MIPCOM in Frankrijk onder meer de nieuwe programma's Sing With Me en The Golden Elevators onder de aandacht van internationale tv-makers brengen. Dat schrijft het Amerikaanse vakblad Variety maandag naar aanleiding van de aankondiging van het bedrijf voor de internationale vakbeurs voor de tv-industrie. De genoemde titels worden momenteel geproduceerd en zijn later te zien op SBS6.

Het productiehuis presenteert naast de nieuwe programma's ook meer over zijn creatieve samenwerkingen met andere mediabedrijven. Sebastian van Barneveld, directeur wereldwijde distributie van Talpa Studios, zegt dat samenwerkingen met internationale partners tegenwoordig een belangrijke rol spelen in de wereldwijde groei van het bedrijf. Inmiddels vormt dit meer dan 40 procent van de catalogus van Talpa Studios, stelt het bedrijf.

Het nieuwe muziekprogramma Sing With Me is ontwikkeld met IDTV, het bedrijf achter De Verraders, en daarmee een voorbeeld van zo'n samenwerking. Het SBS6-programma Moordfeest, dat internationaal A Party to Die For heet, is ontwikkeld met ITV Studios uit het Verenigd Koninkrijk. Voor de ontwikkeling van Let's Play Ball, dat in Nederland onder dezelfde naam te zien was, werkte Talpa Studios samen met Banijay Benelux, maar ook met Signal.Stream, het bedrijf van StukTV's Giel de Winter dat zich richt op programma's voor de streaminggeneratie.

Diverse programma's van John de Mol waren in het verleden internationaal zeer succesvol, zoals Big Brother, Deal or No Deal en The Voice. MIPCOM vindt plaats van 12 tot en met 15 oktober in Cannes.