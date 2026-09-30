Oasis houdt veiling van nooit uitgebrachte opnames tegen

Oasis heeft een veiling van nooit eerder uitgebrachte opnames tegengehouden. Dat melden Britse media, waaronder de BBC. Het gaat onder meer om opnames van 63 concerten, soundchecks en ruim honderd uur aan materiaal van de broers Noel en Liam Gallagher uit de jaren negentig. De opnames werden verzameld door geluidstechnicus Huw Richards, die van 1994 tot 2001 voor Oasis werkte.

De band heeft juridische stappen gezet tegen Richards en zijn zoon, die de opnames wilde veilen. De verkoop is daarom voorlopig uitgesteld. De opnames zijn naar schatting 1,2 tot 1,6 miljoen pond (ongeveer 1,4 tot 1,8 miljoen euro) waard. Andere spullen van Oasis, waaronder een gitaar en een tourjas, worden wel geveild.

Volgens de BBC noemde Littleton Auctions de veiling toen het voor het eerst werd aangekondigd, een "kans die maar eens in een generatie voorbijkomt, voor fans en verzamelaars". Tegelijkertijd bevestigde het veilinghuis ook dat Oasis de verkoop niet steunde.