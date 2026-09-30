Willem-Alexander bezoekt stichting DemenTalent 

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag in Radio Kootwijk. De koning brengt een bezoek aan Stichting DemenTalent, een stichting die mensen met dementie helpt aan vrijwilligerswerk dat past bij wat zij nog kunnen en leuk vinden.

De koning sprak onder anderen met een aantal vrijwilligers die over hun werk en ervaringen vertelden. Willem-Alexander luisterde aandachtig mee en wilde graag weten wat het voor hen betekende om toch te kunnen werken. Daarop zei een van hen dat werken ervoor zorgt dat hij zich gewaardeerd voelt en het fijn is dat hij kan werken.

Tijdens het gesprek merkte iemand op dat een van de vrijwilligers de koning ooit eens heeft ontmoet. Hij verontschuldigde zich dat hij zich door zijn alzheimer de ontmoeting niet kon herinneren. Daarop stelde Willem-Alexander hem gerust. Ook zonder alzheimer wist hij niet meer wanneer de ontmoeting had plaatsgevonden, zei de koning.

DemenTalent is bedoeld voor mensen in een vroeg of middenstadium van dementie die graag actief willen blijven. Het is lokaal gestart bij het voormalige zendstation Radio Kootwijk en inmiddels uitgegroeid tot een landelijke stichting die honderden mensen heeft geholpen aan passend vrijwilligerswerk.

De stichting is een van de deelnemers aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds, een programma voor sociale initiatieven die willen groeien om hun impact te vergroten. Als beschermpaar van het Oranje Fonds brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima geregeld bezoeken aan projecten die het fonds ondersteunt.