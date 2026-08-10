Obama bespreekt favoriete boeken in nieuwe podcastserie

Barack Obama bespreekt zes van zijn favoriete boeken in een nieuwe podcastserie. Dat meldt muziektijdschrift Rolling Stone. De podcast van de voormalige president van de Verenigde Staten heet A Great Book With Barack Obama en verschijnt in september bij Audible.

"Goede boeken hebben me altijd geholpen te ontdekken wie ik ben en wat ik geloof. De zes boeken in deze serie zijn me mijn hele leven bijgebleven en elk boek leert ons iets over de menselijke ervaring", aldus Obama in een verklaring over de podcast. "Ik hoop dat luisteraars geïnspireerd raken om boeken te ontdekken of herontdekken die hun kijk op zichzelf en de wereld veranderen", gaat hij verder. Onder meer All the Pretty Horses van Cormac McCarthy, All the King's Men van Robert Penn Warren en Song of Solomon van Toni Morrison, in het Nederlands bekend als De hemelvaart van Solomon, komen aan bod.

De 65-jarige Obama neemt de zes afleveringen op met verschillende gasten, die later bekend worden gemaakt.