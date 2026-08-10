AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is maandag op de hoogste stand ooit gesloten. Het slotrecord van afgelopen dinsdag van 1112,49 werd dankzij een plus van 0,2 procent iets aangescherpt, tot 1113,35 punten. Verder was er weinig beweging op de Europese beurzen.

Beleggers waren voorzichtig door de afnemende hoop dat de Verenigde Staten en Iran binnenkort een akkoord zullen bereiken over de opening van de Straat van Hormuz. Iran zei afgelopen weekend niet in gesprek te zijn met de VS over een heropening van de belangrijke vaarroute voor olie en gas uit de regio. Ook wil Iran niet onderhandelen met de VS zolang niet aan het eisenpakket van het land wordt voldaan.

De MidKap verloor 0,1 procent tot 1108,58 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,1 procent. Londen daalde 0,3 procent.

Brentolie

Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd iets duurder door de aanhoudende onzekerheid rond de Straat van Hormuz. Ook verklaarden de door Iran gesteunde Houthi's in Jazan, bij de Rode Zee, een droneaanval te hebben uitgevoerd op een olieraffinaderij van Aramco, de staatsoliemaatschappij van Saudi-Arabië.

NN Group (min 1,7 procent) behoorde tot de grootste verliezers in de AEX-index, de hoofdgraadmeter op het Damrak. De verzekeraar noteerde ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft over het dividend van de afgelopen periode. Dat zorgt vaak voor koersdruk. De maritieme oliedienstverlener SBM Offshore was de koploper met een winst van ruim 3 procent.

Chipsector

In de chipsector verwerkten beleggers nieuwe verkoopcijfers van TSMC. De grote Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke klant van de machines van ASML, zag de omzet in juli met 45 procent stijgen dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips voor AI-toepassingen. ASML en ASMI stegen tot 1 procent. Branchegenoot Besi verloor 0,7 procent.

Ebusco verloor 11 procent. Het openbaarvervoerbedrijf van de Duitse stad Potsdam heeft het contract met de Brabantse fabrikant voor de levering van 23 elektrische bussen beëindigd, omdat Ebusco de bussen niet op tijd zou hebben geleverd. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de fabrikant eerder al in financiële problemen en in juni waarschuwde het bedrijf nog dat het niet uit de gevarenzone is.