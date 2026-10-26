Obsession en Backrooms slepen Chainsaw Awards 2026 in de wacht

De horrorfilms Obsession en Backrooms zijn dit jaar de grote winnaars geworden bij de uitreiking van de Fangoria Chainsaw Awards. Obsession won vijf beeldjes, waaronder die voor beste regisseur (Curry Barker) en beste acteur (Inde Navarette). Backrooms kreeg de prijzen voor beste film van het jaar, beste camerawerk en beste muziek.

Het lag in de lijn der verwachtingen dat de twee films er met de belangrijkste prijzen vandoor zouden gaan. Obsession, over een jongen die via een wensbotje een vrouw verliefd op hem maakt, werd gemaakt voor 750.000 dollar en bracht tot nu toe wereldwijd 523 miljoen dollar op. Backrooms gaat over een man die ontdekt dat zijn kelder toegang biedt tot een andere wereld. Deze horrorfilm kostte 10 miljoen dollar en bracht tot nu toe wereldwijd 400 miljoen dollar op.

Een speciale prijs dit jaar ging naar de beste hondenvertolking in een horrorfilm. Dit beeldje ging naar de viervoeter in de film Good Boy, over een hond die zijn zieke baas beschermt tegen bovennatuurlijke wezens. De retriever Indy kreeg de prijs van actrice Dee Wallace, die in 1983 de hoofdrol speelde in de iconische hondenthriller Cujo, naar het boek van Stephen King.

De prijzen worden sinds 1992 jaarlijks uitgereikt aan de beste films en televisieseries in de genres horror en thriller. De beeldjes, die bestaan uit een vergulde kettingzaag die een schedel doormidden midden splijt, werden in het leven geroepen door het blad Fangoria. De uitreiking vond plaats in Los Angeles en werd gepresenteerd door acteur Devon Sawa.