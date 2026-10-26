IDFA plant extra voorstelling van hitfilm You Can See Everything

Documentairefestival IDFA heeft een extra vertoning ingepland van de film You Can See Everything. De eerste voorstelling van de film, op 13 november in Theater Carré, was in no time uitverkocht. Daarom is de documentaire nu ook te zien op 15 november in The Pulse 1 in Amsterdam. De kaartverkoop is van start gegaan, meldt IDFA op haar website.

You Can See Everything gaat over de voormalige topvrouw van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos. Zij werd in 2022 veroordeeld tot een celstraf van ruim elf jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan het oplichten van beleggers.

De film bracht in de VS binnen twee weken bijna 50 miljoen dollar op, een onwaarschijnlijk hoog bedrag voor een documentaire. De enige documentaire die meer ophaalde in het eerste weekend, was de hitfilm Fahrenheit 9/11 van Michael Moore in 2004. De gezaghebbende distributeur A24 heeft You Can See Everything onder zijn hoede genomen en zet in op een flinke Oscarcampagne in diverse categorieën. Het is zeldzaam dat een documentaire in andere categorieën dan het beeldje voor beste documentaire meedingt.

You Can See Everything is vanaf begin januari in heel Nederland te zien.